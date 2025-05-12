На голову водителя грузовика во время погрузки упал замороженный тунец, мужчина тяжело травмирован

16:16 2025-05-12
На голову водителя грузовика во время погрузки упал замороженный тунец, мужчина тяжело травмирован

Житель Таиланда пострадал в результате несчастного случая, больше напоминающего не реальность, а эпизод из «чёрной» комедии.

41-летний водитель грузовика по имени Прайот прибыл на грузовике на пирс и ждал, пока его машину загрузят очередной партией замороженного тунца.

Но в какой-то не лучший момент одна из рыбин (весом порядка 30-40 килограммов), выскользнув из сети, упала точно на голову мужчине, он потерял сознание.

Из 5-сантиметровой раны в голове текла кровь и пострадавший не мог самостоятельно подняться.

Прайот попал в больницу. А на южнокорейском судне, где он получил травму, сейчас ведутся работы по усилению мер безопасности при погрузке рыбы.

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