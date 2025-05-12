Семилетний мальчик баловался с телефоном мамы и заказал конфет более, чем на 4 тысячи долларов

Для того, чтобы упаковать все эти сладости, понадобилось 30 коробок.
Женщина сначала решила, что конфеты привезли на ее адрес по ошибке, однако выяснилось, что их заказал ее сын-второклассник Лиам.
Ребенок баловался с маминым телефоном и потратил на заказ лакомства 4200 долларов из семейного бюджета!
Поначалу в компании «Amazon», где он сделал заказ, отказывались аннулировать покупку, чем озадачили «покупательницу».
Но позже компания смилостивились, леденцы у Холли забрали, а потраченные на них деньги вернули.