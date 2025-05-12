Семилетний мальчик баловался с телефоном мамы и заказал конфет более, чем на 4 тысячи долларов

16:23 2025-05-12
Семилетний мальчик баловался с телефоном мамы и заказал конфет более, чем на 4 тысячи долларов

70 тысяч леденцов на палочке доставили на дом жительнице США Холли ЛаФаверс, проживающей в Лексингтоне штата Кентукки.

Для того, чтобы упаковать все эти сладости, понадобилось 30 коробок.

Женщина сначала решила, что конфеты привезли на ее адрес по ошибке, однако выяснилось, что их заказал ее сын-второклассник Лиам.

Ребенок баловался с маминым телефоном и потратил на заказ лакомства 4200 долларов из семейного бюджета!

Поначалу в компании «Amazon», где он сделал заказ, отказывались аннулировать покупку, чем озадачили «покупательницу».

Но позже компания смилостивились, леденцы у Холли забрали, а потраченные на них деньги вернули. 

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