Смерть охранника во время секса в Китае признали несчастным случаем на производстве

Суд в КНР постановил, что смерть 60-летнего сотрудника охраны, умершего на рабочем месте во время полового акта с девушкой, подпадает под категорию несчастного случая на производстве.

Сын погибшего Чжан Сяоши несколько лет тому назад подал заявление на компенсацию, однако получил отказ.

Власти сочли, что смерть его отца никак не связана с производственной деятельностью. Но суд первой инстанции занял сторону семьи, указав, что охранник был на рабочем месте в рабочее время и его график не позволял сотруднику покидать пост.

«Для взрослого мужчины вполне естественно иметь эмоциональные потребности. А отдых и личная жизнь - неотъемлемые части трудовой деятельности, тем более при таком графике работы», - такое мнение высказал сын в суде.

Фабрика и службы соцобеспечения обжаловали данное решение, однако апелляционный суд оставил этот вердикт в силе.