Оплачивать бензин в Дубае скоро будут без карт и кассиров

Инновационный метод оплаты топлива готовится к запуску в Дубае. Он исключает необходимость использования банковских карт и даже выхода из машины.

О совместной разработке для АЗС бесконтактных платежных систем договорились оператор платных дорог эмирата Salik и нефтяная компания ENOC.

Клиенты в рамках соглашения получат доступ к унифицированной системе оплаты топлива, а также дополнительных услуг.

Списание средств будет проводиться автоматически с электронного кошелька Salik.

Техническая основа проекта - автоматическое распознавание номеров.