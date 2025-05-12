Оплачивать бензин в Дубае скоро будут без карт и кассиров

Инновационный метод оплаты топлива готовится к запуску в Дубае. Он исключает необходимость использования банковских карт и даже выхода из машины.
О совместной разработке для АЗС бесконтактных платежных систем договорились оператор платных дорог эмирата Salik и нефтяная компания ENOC.
Клиенты в рамках соглашения получат доступ к унифицированной системе оплаты топлива, а также дополнительных услуг.
Списание средств будет проводиться автоматически с электронного кошелька Salik.
Техническая основа проекта - автоматическое распознавание номеров.