Оплачивать бензин в Дубае скоро будут без карт и кассиров

17:50 2025-05-12
Оплачивать бензин в Дубае скоро будут без карт и кассиров

Данная технология уже успешно используется на многих парковках города и в скором времени будет внедрена еще на 127 объектах.

Инновационный метод оплаты топлива готовится к запуску в Дубае. Он исключает необходимость использования банковских карт и даже выхода из машины.

О совместной разработке для АЗС бесконтактных платежных систем договорились оператор платных дорог эмирата Salik и нефтяная компания ENOC.

Клиенты в рамках соглашения получат доступ к унифицированной системе оплаты топлива, а также дополнительных услуг.

Списание средств будет проводиться автоматически с электронного кошелька Salik.

Техническая основа проекта - автоматическое распознавание номеров.

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