Нетерпеливых пассажиров самолетов в Турции теперь будут штрафовать

Правило, согласно которому вставшие со своих мест пассажиры до полной остановки двигателя самолета будут подвергаться административному штрафу, ввел турецкий авиационный регулятор.

В официальном сообщении ведомства говорится, что нельзя стоять в проходе и пытаться пройти по нему, "пока не настанет ваша очередь".

В отношении пассажиров, которые не будут соблюдать эти правила, составят протокол о нарушении порядка.

И, в соответствии с законодательством страны, на них будет наложен административный штраф.