Нетерпеливых пассажиров самолетов в Турции теперь будут штрафовать

18:04 2025-05-12
Нетерпеливых пассажиров самолетов в Турции теперь будут штрафовать

Авиакомпании этой страны также могут занести таких нарушителей в специальные «черные списки».

Правило, согласно которому вставшие со своих мест пассажиры до полной остановки двигателя самолета будут подвергаться административному штрафу, ввел турецкий авиационный регулятор.

В официальном сообщении ведомства говорится, что нельзя стоять в проходе и пытаться пройти по нему, "пока не настанет ваша очередь".

В отношении пассажиров, которые не будут соблюдать эти правила, составят протокол о нарушении порядка.

И, в соответствии с законодательством страны, на них будет наложен административный штраф.

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