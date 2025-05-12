Из-за нашествия агрессивных выдр, кусающих людей, в Сингапуре огородили целую реку

Участок парковой зоны в районе речки в парке Ким Сенг Сингапура вынуждена была перекрыть полиция после сообщения о нападении выдр на людей.

Выдры, по свидетельствам местных жителей, - частые обитателями на этой территории. Один из посетителей парка рассказал, что он регулярно видит здесь группы из пяти-шести особей.

В парковой зоне установили специальные предупредительные знаки, которые призывают посетителей быть осторожными и не приближаться к диким животным.

Факт инцидента подтвердили представители Департамента парков и сообщили об одном пострадавшем от выдр. Ему была оказана необходимая помощь.

Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего ЧП.