Маск презентовал танцующего робота от Tesla

09:30 2025-05-13
Маск презентовал танцующего робота от Tesla

Бизнесмен под видео в соцсети подчеркнул, что запись танцующего гуманоида идет в режиме реального времени.

Миллиардер Илон Маск выложил в соцсеть X видео с роботом Optimus от Tesla, который умет танцевать. 

Бизнесмен при этом напомнил, что во время презентации задумки гуманоидного робота в 2021 году на сцену пригласили актера в костюме. В тот раз человек исполнил танец, похожий на тот, что на видео станцевал Optimus.

«То, что начиналось, как актер в костюме, теперь стало реальностью», - подчеркнул Маск.

Ранее бизнесмен заявлял, что скоро роботы смогут заменить врачей-хирургов. По его словам, гуманоиды превзойдут хороших хирургов.

Предприниматель также рассказал, что Neuralink использовала уже робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. При этом Маск подчеркнул, что из-за отсутствия необходимой скорости и точности человек не смог бы выполнить такую задачу.

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