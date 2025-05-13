Бизнесмену дали срок из-за выпуска непристойных кукол

Китайский бизнесмен попал в тюрьму за производство и реализацию «непристойных» кукол, на которых было надето съемное нижнее белье.

Хозяин фабрики игрушек в провинции Гуандун нанял рабочих для выпуска фигурок и начал продавать их на онлайн-платформе Taobao. С 2022-го года компания смогла продать 20 тысяч моделей, которые позже признали «непристойными предметами».

Перед судом предстали как сам бизнесмен, так и 12 его подчиненных.

Со склада фабрики полиция изъяла более 30 тысяч готовых моделей. В ходе расследования стражи порядка установили, что среди покупателей были подростки, скрывавшие фигурки от родителей. Суд расценил это, как доказательство непристойного характера продукции.

Суд приговорил владельца данного бизнеса к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 100 тысяч (13,5 тысячи долларов). Его партнер получил почти такой же срок и аналогичный штраф.

Наказаны финансово и условными сроками и другие участники производства.

Судебный вердикт вызвал неоднозначную дискуссию в сети, мнения пользователей при этом разделились.

Одни предлагают в таком случае осудить производителей «Барби» и секс-игрушек. Другие заявили, что они поддерживают решение, потому что оно направлено на защиту несовершеннолетних.