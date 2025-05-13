Раскрыты секреты роскошной жизни стюардесс одной из ведущих авиакомпаний мира

09:50 2025-05-13
Раскрыты секреты роскошной жизни стюардесс одной из ведущих авиакомпаний мира

Стюардессы и бортпроводники Emirates, базирующейся в Дубае, могут рассчитывать на бесплатное жилье и зарплату, которая не облагается налогами.

Авиакомпания Emirates заявила, что лишь за первые несколько месяцев 2025-го года получила хороший доход и сумела вознаградить своих сотрудников премией в размере полугодовой зарплаты.

Стюардессы при этом пользуются и другими бонусами - скажем, бесплатной медицинской страховкой, а также бесплатным транспортом от дома до работы.

Бортпроводники, кроме того, получают значимые скидки на рейсы перевозчика и на перелеты с другими авиакомпаниями мира.

В отелях сотрудников Emirates ждет бесплатная химчистка.

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