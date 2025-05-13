В Ленобласти трехлетняя девочка съела в кафе картофель фри и умерла

В Лодейном Поле трехлетний ребенок попал в больницу после похода с отцом в кафе.

Семья заказала порцию картошки фри. Через полчаса девочке стало плохо, а к вечеру ее состояние стало еще хуже: начались рвота, диарея, поднялась температура.

Мать ребенка вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась, потому что в семье имеется еще один малолетний ребенок.

Через 12 часов женщина опять обратилась в экстренные службы. Маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в Волховскую больницу. Оттуда бортом санавиации девочку должны были доставить в горбольницу №5, но у нее остановилось сердце и спасти ее не смогли.

По предварительной информации, девочка могла получить острое отравление продуктами питания.