Продюсер Андрей Разин хочет судиться с создателями сериала «Слово пацана» в Турции

10:16 2025-05-13
Продюсер Андрей Разин хочет судиться с создателями сериала «Слово пацана» в Турции

Он утверждает, что используемые в ленте 28 хитов группы «Ласковый май» зарегистрированы в Турции, где находится и их правообладатель.

Иск к создателям киносериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» музыкальный продюсер Андрей Разин из российского суда отозвал.

По его словам, все его требования суд удовлетворил. Но теперь юридические разбирательства по делу нарушения авторских прав на треки группы «Ласковый май» продолжатся в Турции.

"Создатели «Слова пацана» и представители Российского авторского агентства, незаконно зарегистрировавшие музыку песни «Розовый вечер», пойдут в суд в Турции. Сумма иска составляет 2 миллиона долларов. Суды по «Ласковому маю» переносятся в Турцию, где зарегистрированы песни и товарный знак «Юрий Шатунов», - отметил.

Продюсер считает, что сериал музыку использовал без разрешения, чем нарушил авторские права, в том числе - в части товарных знаков и прав на композиции. Разин при этом предоставил фото патентов, подтверждающих его слова.

Инга Райтова
11:23

Инга Райтова

Индия стала раскалываться пополам
Индия стала раскалываться пополам Ученые Стэнфордского университета при этом считают, что последствия этого явления наступят не скоро.
Инга Райтова
11:16

Инга Райтова

В Португалии из Lego создали гигантский город, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса
В Португалии из Lego создали гигантский город, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса Для строительства игрушечного мегаполиса использовали 230 тысяч деталей, в нем есть аэропорт, пляж и даже парк динозавров.
Инга Райтова
11:05

Инга Райтова

В белорусских такси цену будут называть при посадке: какие новшества ждут при введении новых Правил автоперевозок пассажиров
В белорусских такси цену будут называть при посадке: какие новшества ждут при введении новых Правил автоперевозок пассажиров Ожидается, что под запрет попадут «черные списки» пассажиров такси, маршруток и автобусов. Это считается незаконной практикой.
Инга Райтова
10:52

Инга Райтова

Один тигр растерзал сразу трех женщин
Один тигр растерзал сразу трех женщин По данным экспертов-зоологов, такая массовая гибель от одного хищника в Индии задокументирована впервые.