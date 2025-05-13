Продюсер Андрей Разин хочет судиться с создателями сериала «Слово пацана» в Турции

Иск к создателям киносериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» музыкальный продюсер Андрей Разин из российского суда отозвал.

По его словам, все его требования суд удовлетворил. Но теперь юридические разбирательства по делу нарушения авторских прав на треки группы «Ласковый май» продолжатся в Турции.

"Создатели «Слова пацана» и представители Российского авторского агентства, незаконно зарегистрировавшие музыку песни «Розовый вечер», пойдут в суд в Турции. Сумма иска составляет 2 миллиона долларов. Суды по «Ласковому маю» переносятся в Турцию, где зарегистрированы песни и товарный знак «Юрий Шатунов», - отметил.

Продюсер считает, что сериал музыку использовал без разрешения, чем нарушил авторские права, в том числе - в части товарных знаков и прав на композиции. Разин при этом предоставил фото патентов, подтверждающих его слова.