Трамп получит от Катара «летающий дворец» стоимостью 400 миллионов долларов

По одной из версий, по окончании президентского срока Трампа воздушное судно может быть передано в фонд его президентской библиотеки.

Сам Трамп подтвердил готовность принять данный самолет, назвав демократов «мировыми неудачниками» за критику этой делки.

На этой неделе лидер США отправляется во второе зарубежное турне второго президентского срока. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Официальное объявление о передаче самолета, по данным СМИ, может прозвучать во время остановки Трампа в Катаре.

Правда, представитель катарского посольства в США Али Аль-Ансари информацию о передаче лайнера в подарок лично Трампу опроверг.

По его словам, на самом деле рассматривается возможность временной передачи борта от Минобороны Катара американскому Минобороны.

И окончательного решения пока нет, юридические департаменты сторон продолжают рассмотрение.