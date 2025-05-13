Трамп получит от Катара «летающий дворец» стоимостью 400 миллионов долларов

10:27 2025-05-13
Трамп получит от Катара «летающий дворец» стоимостью 400 миллионов долларов

Использовать лайнер планируется временно, как замену президентскому борту Air Force One, пока Boeing завершает совершенствование борта для главы США.

Согласно сообщениям СМИ, президент Дональд Трамп может получить от королевской семьи Катара в свое распоряжение сверхроскошный самолет Boeing 747-8.

Оценочная стоимость самолета - 400 миллионов долларов.

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По одной из версий, по окончании президентского срока Трампа воздушное судно может быть передано в фонд его президентской библиотеки.

Сам Трамп подтвердил готовность принять данный самолет, назвав демократов «мировыми неудачниками» за критику этой делки.

На этой неделе лидер США отправляется во второе зарубежное турне второго президентского срока. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Официальное объявление о передаче самолета, по данным СМИ, может прозвучать во время остановки Трампа в Катаре.

Правда, представитель катарского посольства в США Али Аль-Ансари информацию о передаче лайнера в подарок лично Трампу опроверг.

По его словам, на самом деле рассматривается возможность временной передачи борта от Минобороны Катара американскому Минобороны.

И окончательного решения пока нет, юридические департаменты сторон продолжают рассмотрение.

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Ранее, в феврале 2025-го года, Трамп в аэропорту West Palm Beach International осмотрел самолет.

Администрация президента США, как утверждают СМИ, привлекла подрядчика L3Harris для доработки и переоборудования лайнера, который ранее принадлежал королевской семье Катара.

Самолет может быть готов к осени.

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