В белорусских такси цену будут называть при посадке: какие новшества ждут при введении новых Правил автоперевозок пассажиров

Итоги общественного обсуждения поправок в Правила автоперевозок пассажиров сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

Одобрение получили такие новшества, как озвучивание в такси ориентировочной стоимости поездки до ее начала. Это должно защитить пассажиров от неоправданно высоких тарифов.

Таксисты и пассажиры не смогут после начала поездки поменять способ оплаты проезда (с наличных на оплату картой и наоборот).

Также планируется уточнение перечня ситуаций, при которых пассажир может не платить за поездку.

Нововведения коснутся и автобусов. В частности, пассажирские перевозчики в Беларуси обяжут оборудовать транспортные средства системами видеофиксации. Это касается как городских автобусов, так и междугородних, и маршрутных такси. Ожидается, что на это уйдет примерно три года.

Места для пассажиров в маршрутных такси, пригородных и международных автобусах должны быть оборудованы ремнями безопасности.

До принятия поправок Правила автомобильных перевозок пассажиров пройдут доработку и утверждение в яде ведомств, так что некоторые из пунктов могут измениться.