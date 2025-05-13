Индия стала раскалываться пополам

Когда-то очень давно Индия была островом, врезавшимся в Евразийскую плиту. Через 60 миллионов лет все изменилось: теперь данный участок суши раскалывается на две части.

Ученые подозревают, что, вероятно, Индийская плита в районе северного Тибета уже раскололась, а на юге еще держится. На это указывает содержание гелия в тибетских источниках.

Благодаря именно гелию-3 исследователи сегодня могут понимать, как близко мантия находится к поверхности Земли.

Второе косвенное доказательство начала раскола - сейсмическая активность региона, благодаря которой стало ясно, что Индия "трещит по швам" по горизонтали.

При этом каких-то катаклизмов в ближайшее время ожидать не стоит, потому что процесс раскола может продолжаться сотни и даже тысячи лет.

Когда он ускорится, здесь чаще и сильнее будут происходить землетрясения, чего пока ученые не наблюдают.