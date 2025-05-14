Из-за судебной ошибки житель Британии отсидел почти сорок лет

10:43 2025-05-14
Из-за судебной ошибки житель Британии отсидел почти сорок лет

В истории Соединенного Королевства это признано самой продолжительной судебной ошибкой.

Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с жителя страны, который провел в тюрьме 38 лет.

Такой срок он получил за убийство 21-летней флористки Дианы Синдалл, которое произошло в 1986-м году в Бебингтоне, расположенном недалеко от Ливерпуля.

Девушка была изнасилована и избита до смерти. Суд признал, что данное преступление совершил Питер Салливан, в тот день сильно выпивший после проигрыша в матче по дартсу.

Суд над 30-летним Салливаном состоялся в 1987-м году. Сейчас ему 68 лет.

Мужчина настаивал на своей невиновности, его адвокаты дважды пытались добиться отмены приговора. И теперь это удалось сделать благодаря проверке ДНК.

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