Американец подрался в зоопарке с кенгуру и скончался

10:50 2025-05-14
Американец подрался в зоопарке с кенгуру и скончался

Полиция Южной Каролины констатировала, что Эрик Слейт умер в результате многочисленных травм тупым предметом.

Эти «тупые предметы» - лапы взрослого кенгуру по кличке Джек, который живет в контактном зоопарке «5 Star Farm».

Владелец зоопарка Роберт Слейт, он же брат умершего Эрика, сообщил, что его 52-летнему родственнику нравилось заходить в вольер с кенгуру и валлаби и устраивать шутливые потасовки с Джеком.

По всей вероятности, на этот раз забава вышла из-под контроля.

Власти решили не подвергать эвтаназии «заигравшееся» животное. Тем не менее, инспекторы посетят зоопарк, чтобы осмотреть вольер, где случилась трагедия и в целом оценить условия в «5 Star Farm».

Роберт Слейт уточнил, что кенгуру Джек не покидал охраняемого вольера, и семейное учреждение делает все, чтобы обеспечить безопасную и благоприятную среду обитания для животных и посетителей.

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