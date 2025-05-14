Nissan увольняет 11 тысяч сотрудников и закрывает 7 заводов

О масштабных сокращениях объявил японский автопроизводитель Nissan. Компания уволит ещё 11 000 работников и закроет 7 заводов по всему миру.

Данные меры доведут таким образом общее количество уволенных до 20 000 человек, это примерно 15 процентов всего штата компании.

Ранее, в 2024-м году, Nissan объявляла о сокращении 9 000 сотрудников и отказе от строительства нового предприятия в Японии.

В целом Nissan планирует число производственных площадок сократить с 17 до 10. Какие именно заводы будут закрыты, какие должности попадут под сокращения, пока неизвестно.

По данным с глобального сайта компании, в мире в Nissan трудится более 133 000 человек. 21 000 из них - в США.

Ситуацию на пресс-конференции прокомментировал генеральный директор компании Иван Эспиноса, который недавно сменил Макото Утиду.

«Наши финансовые итоги за год - тревожный сигнал, - сказал он. - Наши переменные издержки растут, а постоянные расходы превышают доходы».

При этом аналитики пока не считают, что Nissan уже находится под угрозой краха.