Nissan увольняет 11 тысяч сотрудников и закрывает 7 заводов

10:58 2025-05-14
Nissan увольняет 11 тысяч сотрудников и закрывает 7 заводов

В декабре 2024 -го года Nissan и Honda заявили о намерении объединения, но спустя пару месяцев Nissan отказалась от участия в этих переговорах.

О масштабных сокращениях объявил японский автопроизводитель Nissan. Компания уволит ещё 11 000 работников и закроет 7 заводов по всему миру.

Данные меры доведут таким образом общее количество уволенных до 20 000 человек, это примерно 15 процентов всего штата компании.

Ранее, в 2024-м году, Nissan объявляла о сокращении 9 000 сотрудников и отказе от строительства нового предприятия в Японии.

В целом Nissan планирует число производственных площадок сократить с 17 до 10. Какие именно заводы будут закрыты, какие должности попадут под сокращения, пока неизвестно.

По данным с глобального сайта компании, в мире в Nissan трудится более 133 000 человек. 21 000 из них - в США.

Ситуацию на пресс-конференции прокомментировал генеральный директор компании Иван Эспиноса, который недавно сменил Макото Утиду.

«Наши финансовые итоги за год - тревожный сигнал, - сказал он. - Наши переменные издержки растут, а постоянные расходы превышают доходы».

При этом аналитики пока не считают, что Nissan уже находится под угрозой краха.

Инга Райтова
13:04

Инга Райтова

Пожилой россиянин попал в Египте в больницу и не может вернуться на родину из-за огромных долгов за лечение
Пожилой россиянин попал в Египте в больницу и не может вернуться на родину из-за огромных долгов за лечение Больница жизнедеятельность 66-летнего мужчины поддерживает, однако особых действий при этом не предпринимает.
Инга Райтова
12:45

Инга Райтова

Смертоносный грибок Aspergillus может уничтожить миллионы людей
Смертоносный грибок Aspergillus может уничтожить миллионы людей Этот потенциально смертоносный патоген из-за глобального потепления способен расширить свой ареал обитания.
Инга Райтова
12:36

Инга Райтова

Девушка ради рекорда провисела 25 минут на собственных волосах
Девушка ради рекорда провисела 25 минут на собственных волосах Предыдущий рекорд был установлен австралийцем в 2011-м году и составил 23 минуты 19 секунд.
Инга Райтова
11:48

Инга Райтова

Трамп высказался об эффективности «Оземпика»
Трамп высказался об эффективности «Оземпика» Президент США считает, что этот препарат бесполезен, но может служить утешением для людей с лишним весом.