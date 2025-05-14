Из-за TikTok американские ученики массово уничтожают школьные ноутбуки

11:08 2025-05-14
Из-за TikTok американские ученики массово уничтожают школьные ноутбуки

Во время своих «экспериментов» они применяют разные методы повреждения: от ударов до размещения в вентиляционных отверстиях посторонних предметов.

Опасный челлендж запустили в TikTok школьники США. В его рамках они уничтожают предоставляемые учебными заведениями ноутбуки Google Chromebook.

Подростки специально выводят устройства из строя, чтобы добиться задымления либо даже возгорания ноутбуков.

В ряде случаев челлендж приводил к эвакуации учеников из-за пожаров. Как минимум один школьник госпитализирован с отравлением дымом, который исходил от поврежденного устройства.

Власти нескольких штатов довольно оперативно отреагировали на ситуацию и приняли меры по предотвращению распространения челленджа. А TikTok стал блокировать такого рода видеоролики.

Эксперты призвали учебные учреждения повысить контроль за использованием школьных устройств, родителям рекомендовано обратить внимание на тренды, угрожающие безопасности детей.

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