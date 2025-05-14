Из-за TikTok американские ученики массово уничтожают школьные ноутбуки

Опасный челлендж запустили в TikTok школьники США. В его рамках они уничтожают предоставляемые учебными заведениями ноутбуки Google Chromebook.

Подростки специально выводят устройства из строя, чтобы добиться задымления либо даже возгорания ноутбуков.

В ряде случаев челлендж приводил к эвакуации учеников из-за пожаров. Как минимум один школьник госпитализирован с отравлением дымом, который исходил от поврежденного устройства.

Власти нескольких штатов довольно оперативно отреагировали на ситуацию и приняли меры по предотвращению распространения челленджа. А TikTok стал блокировать такого рода видеоролики.

Эксперты призвали учебные учреждения повысить контроль за использованием школьных устройств, родителям рекомендовано обратить внимание на тренды, угрожающие безопасности детей.