Трамп высказался об эффективности «Оземпика»

11:48 2025-05-14
Трамп высказался об эффективности «Оземпика»

Президент США считает, что этот препарат бесполезен, но может служить утешением для людей с лишним весом.

Об эффективности действия препарата от диабета «Оземпик» высказался президент США Дональд Трамп. Как известно, это лекарство от диабета в последнее время стало популярным средством от лишнего веса. 

По словам американского лидера, как средство для похудения данный препарат не работает.

«У меня есть друг: умный, богатый. Однако у него большая проблема: серьезный избыток веса. Он в Лондоне покупал что-то - наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, так я его называю. Если честно, не думаю, что лекарство работает, но ему хотя бы на душе приятней», - заявил он.

Трамп при этом объявил, что друг наверняка узнает себя в его рассказе. Но президент США пообещал не раскрывать его имя.

Он также уточнил, что «Оземпик» в Лондоне стоил в 15 раз дешевле, нежели в Соединенных Штатах.

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