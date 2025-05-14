Девушка ради рекорда провисела 25 минут на собственных волосах

12:36 2025-05-14
Девушка ради рекорда провисела 25 минут на собственных волосах

Предыдущий рекорд был установлен австралийцем в 2011-м году и составил 23 минуты 19 секунд.

39-летняя американка Лейла Нун провисела на собранных в хвост волосах 25 минут 11,3 секунды, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Женщина сделала это в живописном месте на территории одного из парков в Калифорнии. Американка для этого тренировалась два года.

Лейла профессиональный парикмахер. Своим поступком она решила показать, на что способны люди, которые обладают силой разума.

Друзья во время постановки рекорда развлекали рекордсменку нежной гитарной музыкой.

У Лейлы тысячи подписчиков в соцсетях. Она часто делится фото и видео, где выполняет разные акробатические трюки, а также стреляет из лука ногами.

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