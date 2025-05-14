Пожилой россиянин попал в Египте в больницу и не может вернуться на родину из-за огромных долгов за лечение

Турист из Санкт-Петербурга месяц находится в больнице Шарм-эш-Шейха, домой он не может вернуться из-за своего состояния здоровья, а также миллионных долгов перед медучреждением.

66-летний Вячеслав Слепнев, его жена Галина Кирсана и их 30-летний сын с инвалидностью первой группы приехали на египетский курорт 9 апреля.

На второй день после заселения в отель у главы семьи поднялась температура и его отправили в больницу. 17 апреля пациента перевели в другое медучреждение, потому что в первом причину его состояния врачам выяснить не удалось.

Супруга Вячеслава рассказала, что по медицинским документам у ее мужа воспалительный процесс в печени, также отказывают почки.

Мужчина находится в сознании и свое состояние оценивает, как «отвратительное».

Вернуться в Россию мужчина не может по причине бюрократических проволочек и финансовых проблем.

Транспортировка россиянина на родину самолетом санавиации стоит более 10 миллионов российских рублей (более 123 тысяч долларов). Страховая готова оплатить лишь 10 процентов от общей суммы.

Госпиталь тоже выставил пациенту счет - на 26 тысяч долларов, семья из этой суммы выплатила только 6 тысяч долларов. Страховая данные траты не покрывает.

Кирсанова рассказала, что, благодаря содействию Центра медицины катастроф и консульства России в Каире разрешено везти ее мужа обычным рейсом с медоборудованием и персоналом. Но женщина опасается, сможет ли он выписаться из медучреждения при наличии такого большого счета за лечение.