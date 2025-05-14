Мужчина сломал зуб из-за палочки для еды и потребовал за это компенсацию

Китаец потребовал компенсации за зуб, который был поврежден из-за сломавшихся во время еды палочек.

Мужчине не повезло: одна из его палочек разломилась надвое, и об его передние зубы ударился отлетевший кусок дерева. Сюй сразу почувствовал резкую боль. Как оказалось, его десна стала сильно кровоточить.

Сюй отметил, что потратил много средств на зубные имплантаты, и в итоге у него осталось мало здоровых зубов. Теперь на восстановление еще одного зуба придется выложить немалую сумму.

Мужчина настаивает на том, чтобы его будущие медицинские расходы оплатил ресторан.

В самом заведении эту ситуацию комментировать не стали.