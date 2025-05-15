94-летний миллиардер Уоррен Баффет посетовал, что заметил у себя признаки старения

08:57 2025-05-15

По данным Forbes, состояние Уоррена Баффетта  на 5 мая 2025-го года оценивается в 159,6 млрд долларов.

Баффет рассказал, что стал ощущать свой возраст в 90 лет. Американский миллиардер стал периодически терять равновеси, а также испытывать трудности, вспоминая имя стоящего перед ним человека.

По его словам, с возрастом он начал ощущать разницу в своей трудоспособности и своего преемника, 62-летнего Грега Абеля.

3 мая Уоррен Баффетт объявил, что уходит с поста гендиректора конгломерата Berkshire Hathaway. 

Несмотря на частичный уход от основных дел, Баффет остается главой совета директоров компании.

17:04
В Иране, среди суровых горных пейзажей, спрятан уникальный город Кандован, который более 700 лет сохраняет свои традиции
В Иране, среди суровых горных пейзажей, спрятан уникальный город Кандован, который более 700 лет сохраняет свои традиции Местные жители живут не в обычных домах, а в настоящих пещерах, высеченных прямо в скалах.
16:56
Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения прислужников США
Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения прислужников США Если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна, подчеркнул он.
15:15
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль На внешней стороне Садового кольца (в районе Большой Сухаревской пл., д. 3) произошло возгорание легкового автомобиля.
15:10
Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга
Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга Алкоголь отравляет спинномозговую жидкость: Интоксикация головного мозга является основной причиной нарушения его когнитивной деятельности.