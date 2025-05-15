94-летний миллиардер Уоррен Баффет посетовал, что заметил у себя признаки старения

Баффет рассказал, что стал ощущать свой возраст в 90 лет. Американский миллиардер стал периодически терять равновеси, а также испытывать трудности, вспоминая имя стоящего перед ним человека.

По его словам, с возрастом он начал ощущать разницу в своей трудоспособности и своего преемника, 62-летнего Грега Абеля.

3 мая Уоррен Баффетт объявил, что уходит с поста гендиректора конгломерата Berkshire Hathaway.

Несмотря на частичный уход от основных дел, Баффет остается главой совета директоров компании.