Наука установила, что долгое время дети гибли от ртутных инъекций

09:07 2025-05-15

Французские ученые доказали: вплоть до начала 20-го столетия ртуть использовали как лекарство от рахита.

Исследователи, изучив кости ребенка 3-4 лет, обнаруженные на старом кладбище в Руане, установили, что он одновременно страдал от рахита и цинги.

При этом зубы и кости ребенка содержали чрезвычайно высокие концентрации ртути.

Как показали анализы, источник попадания ртути в организм малыша - непосредственно лечение, а не промышленное либо экологическое заражение.

Несмотря на тяжелые симптомы отравления, в том числе проблемы дыхания, потерю зубов, воспаление слизистых оболочек, ртутную терапию медики продолжали до последнего момента жизни ребенка.

Хотя официальная причина смерти при этом не указана, огромная концентрация токсичного вещества говорит о роковой роли ртути в судьбе малыша. 

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