Парень бросил девушку, когда ее телефон в отеле автоматически подключился к Wi-Fi

Эту грустную историю поведала девушка в соцсетях. Она рассказала, что она с парнем заселилась в гостиницу, и сразу выяснилось, что её мобильник автоматически подключился к гостиничному Wi-Fi.

Любимый на основании этого сделал вывод, что избранница уже не раз здесь останавливалась - разумеется, с другими мужчинами. Но сама девушка при этом знала, что невиновна.

Решив очистить доброе имя, девушка начала расследование инцидента. И обнаружила, что в другом отеле в Чунцине, где она ранее работала, для доступа к Wi-Fi использовались те же имя и пароль, что и в отеле, куда она приехала с любимым.

Вероятно, что её телефон сохранил данные для входа в систему и подключился автоматически, невзирая на то, что был в другом месте. Девушка пыталась объяснить это своему бывшему парню, но тот отказался отвечать и заблокировал её в приложении для обмена сообщениями.

В последней попытке доказать невиновность девушка обратилась к местному телеканалу. Один из журналистов посетил её бывшее рабочее место, подключился там к Wi-Fi на стойке регистрации.

Потом посетил отель, где произошел инцидент, - и телефон репортёра тоже автоматически подключился. Данный эксперимент подтвердил невиновность женщины. Но она заявила телеканалу, что не будет мириться с бывшим, который очень сильно обидел её недоверием.