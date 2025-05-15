Американец поймал маленькую рыбку и установил рекорд

Это - третий рекорд штата за 2025-й год.

Как уточняют СМИ, мужчина вместе с дочерью отправился на рыбалку с целью поймать крупного леща. Но вместо этого выловил солнечник, который оказался намного меньше, чем он ожидал.

После взвешивания выяснилось, что пойманная рыбка стала на данный момент самой большой в Джорджии. Ранее установленный рекорд составлял 340 граммов.

Достигнутый Форсайтом результат подтвердил Департамент природных ресурсов Джорджии.

Ведомство отметило, что в штате среди рыболовов наблюдается неформальная конкуренция за звание самого успешного ловца пятнистого солнечника.