Новые технологии позволили раскрыть убийство полувековой давности

В США задержали мужчину по подозрению в убийстве девушки по имении Жанетт Ралстон в 1977 году.

Тело девушки было обнаружено в автомобиле на парковке города Сан-Хосе в штате Калифорния. Жанетт была изнасилована и задушена.

Это преступление нераскрытым оставалось на протяжении 47 лет.

Следователи, расследуя старые нераскрытые дела, проверили отпечатки на найденных на месте преступления уликах, и выяснили, что он принадлежал 69-летнему Вилли Юджину Симсу, который проживал в штате Огайо.

Симс в 1978-м году служил в армии и был осужден на 2,5 года за покушение на убийство. Мужчина переехал до того, как ввели тесты на ДНК. После проведения анализа ДНК его арестовали.