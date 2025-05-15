В США арестовали россиянку за контрабанду лягушек

Задержанная по обвинению в незаконном ввозе эмбрионов лягушек в США российская ученая Ксения Петрова переведена из изолятора в Луизиане в федеральную тюрьму.

Обвинения Петровой было объявлено на прошедшем судебном заседании. Согласно законам Америки, ученой может грозить до 20 лет лишения свободы.

Американский Минюст настаивает на депортации россиянки, но, по данным СМИ, Петрова не хочет возвращаться в Россию.

Следующее слушание по этому делу назначено на 28 мая.

Петрова была задержана в аэропорту Бостона, когда пограничники нашли в ее багаже контейнер с эмбрионами африканской когтистой лягушки. Ученая на допросе призналась, что не знала, что подобные образцы при въезде в США надо декларировать.

Женщину задержала иммиграционная служба, затем ее поместили в центр содержания в Луизиане. Ее исследовательская виза была аннулирована.