Дикие кабаны в Чернобыле даже спустя 30 лет после аварии продолжают «светиться»

10:02 2025-05-15

Как выяснилось, дело не только в аварии на ЧАЭС 1986-го года, но также и в последствиях ядерных испытаний.

Причину высокой радиоактивности диких кабанов, сохраняющейся в Чернобыльской зоне отчуждения, определили зоологи.

В мясе кабанов ученые обнаружили большое количество изотопа цезия-137, при этом уровень радиации в тканях с 1990-х годов почти не изменился.

Для определения исследователи использовали высокоточные методы масс-спектрометрии. Дополнительно ими был обнаружен цезий-135.

Как оказалось, данный изотоп в окружающую среду выделился не только после аварии на ЧАЭС, но и в результате ядерных испытаний середины XX века.

Цезий-135, по словам ученых, скопился в грибах, которые едят кабаны. Последствием аварии на АЭС и ядерных испытаний и стало сочетание двух изотопов.

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