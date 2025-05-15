Дикие кабаны в Чернобыле даже спустя 30 лет после аварии продолжают «светиться»

Причину высокой радиоактивности диких кабанов, сохраняющейся в Чернобыльской зоне отчуждения, определили зоологи.

В мясе кабанов ученые обнаружили большое количество изотопа цезия-137, при этом уровень радиации в тканях с 1990-х годов почти не изменился.

Для определения исследователи использовали высокоточные методы масс-спектрометрии. Дополнительно ими был обнаружен цезий-135.

Как оказалось, данный изотоп в окружающую среду выделился не только после аварии на ЧАЭС, но и в результате ядерных испытаний середины XX века.

Цезий-135, по словам ученых, скопился в грибах, которые едят кабаны. Последствием аварии на АЭС и ядерных испытаний и стало сочетание двух изотопов.