В Москве завершился суд над 15 девушками, которые обманывали мужчин в ресторанах

11:23 2025-05-16
В Москве завершился суд над 15 девушками, которые обманывали мужчин в ресторанах

Девушки, входившие в состав организации, знакомились с мужчинами в интернете и договаривались о встречах в ресторанах, где обманывали их.

Во время совместного времяпрепровождения они предлагали посетить заранее выбранные заведения, где заказывали блюда и напитки по завышенным ценам.

В конце вечера злоумышленницы неожиданно покидали заведение, оставляя своих спутников с огромным счетом, который не соответствовал ценам в меню.

При отказе оплатить такой счет под угрозой физической расправы жертв заставляли выполнять требования аферистов, выдававших себя за охранников.

В результате преступной деятельности группа заработала свыше 500 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета допросили 25 потерпевших и провели более 10 обысков, включая проверки мнимых кафе, куда заманивали жертв.

Для обеспечения исполнения приговора наложили арест на имущество осужденных, а также признали улики в виде средств связи и записей с камер наблюдения.

Все участники группы были полностью изобличены в совершении преступлений, и всем потерпевшим возместили ущерб.

Останкинский районный суд Москвы назначил организаторам группы наказание в виде 2,3 года лишения свободы.

Остальным соучастникам — от двух до пяти лет условного лишения свободы.

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