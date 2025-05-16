Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга

15:10 2025-05-16
Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга

Алкоголь отравляет спинномозговую жидкость: Интоксикация головного мозга является основной причиной нарушения его когнитивной деятельности.

Качество работы головного мозга связано с чистотой спинномозговой жидкости, омывающей его кору, а для этого важно отсутствие воздействия токсичных веществ, включая алкоголь.

По словам врача, качество спинномозговой жидкости, питающей нейроны, зависит от объема ее синтеза и эффективности очистки почками.

Основной причиной ухудшения деятельности головного мозга является отравление (острое или хроническое) органа тем, чем дышит, пьет и питается человек.

Можно сказать, что интоксикация головного мозга является основной причиной нарушения его когнитивной деятельности, заключил Хорошев.

15:15
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль На внешней стороне Садового кольца (в районе Большой Сухаревской пл., д. 3) произошло возгорание легкового автомобиля.
14:57
Саудовская Аравия поприветствовала президента США Дональда Трампа его любимым фастфудом в ее столице Эр-Рияде
Саудовская Аравия поприветствовала президента США Дональда Трампа его любимым фастфудом в ее столице Эр-Рияде По случаю официального визита хозяина Белого дома местные власти установили мобильную точку McDonald’s в самом центре города.
11:43
Миронов предложил поднять налоги на роскошь и сверхприбыль физлиц
Миронов предложил поднять налоги на роскошь и сверхприбыль физлиц Миронов считает, что нужно ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от ₽250 млн до ₽500 млн в год, свыше этого потолка — ставку 35%.
11:37
Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру
Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру, но решения Филиппа Шауса, который до 2025 года возглавлял алкогольное подразделение LVMH, усугубили положение дел.