Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга

Качество работы головного мозга связано с чистотой спинномозговой жидкости, омывающей его кору, а для этого важно отсутствие воздействия токсичных веществ, включая алкоголь.
По словам врача, качество спинномозговой жидкости, питающей нейроны, зависит от объема ее синтеза и эффективности очистки почками.
Основной причиной ухудшения деятельности головного мозга является отравление (острое или хроническое) органа тем, чем дышит, пьет и питается человек.
Можно сказать, что интоксикация головного мозга является основной причиной нарушения его когнитивной деятельности, заключил Хорошев.