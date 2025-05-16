Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга

Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру, но решения Филиппа Шауса, который до 2025 года возглавлял алкогольное подразделение LVMH, усугубили положение дел.