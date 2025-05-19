По всему миру участились случаи нападений на владельцев криптовалют

Во время пандемии COVID-19 многие смерти были вызваны не самим вирусом, а неправильным лечением

По словам ученых, агрессивные методы терапии, включая искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и применение сильнодействующих препаратов, часто наносили больше вреда, чем пользы.