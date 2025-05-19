По всему миру участились случаи нападений на владельцев криптовалют

17:55 2025-05-19
По всему миру участились случаи нападений на владельцев криптовалют

В фокусе злоумышленников оказываются не только частные инвесторы, но и руководители криптофирм, а также их семьи.

Преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа.

Во Франции группа людей в масках пыталась похитить главу криптобиржи Paymium.

Неизвестные угрожали ей и ребенку оружием, но благодаря вмешательству мужа и соседей нападение было предотвращено.

Подобные случаи тщательно организовываются злоумышленниками, они используют зашифрованные мессенджеры.

Некоторые жертвы уже подвергались жестокому обращению, включая избиения и пытки.

Бывшему руководителю Ledger Дэвиду Баллану отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.

Специалисты объясняют увеличение числа преступлений ростом стоимости криптовалют и утечками конфиденциальной информации из баз данных.

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