По всему миру участились случаи нападений на владельцев криптовалют

Преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа.
Во Франции группа людей в масках пыталась похитить главу криптобиржи Paymium.
Неизвестные угрожали ей и ребенку оружием, но благодаря вмешательству мужа и соседей нападение было предотвращено.
Подобные случаи тщательно организовываются злоумышленниками, они используют зашифрованные мессенджеры.
Некоторые жертвы уже подвергались жестокому обращению, включая избиения и пытки.
Бывшему руководителю Ledger Дэвиду Баллану отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.
Специалисты объясняют увеличение числа преступлений ростом стоимости криптовалют и утечками конфиденциальной информации из баз данных.