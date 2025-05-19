Во время пандемии COVID-19 многие смерти были вызваны не самим вирусом, а неправильным лечением

18:00 2025-05-19
Во время пандемии COVID-19 многие смерти были вызваны не самим вирусом, а неправильным лечением

По словам ученых, агрессивные методы терапии, включая искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и применение сильнодействующих препаратов, часто наносили больше вреда, чем пользы.

Особенно критикуется использование ИВЛ на ранних стадиях болезни, когда организм ещё мог справиться самостоятельно.

Вместо поддержки иммунитета пациентам назначали тяжелые процедуры, которые ослабляли организм и приводили к осложнениям.

Также отмечается, что массовое применение антибиотиков и гормональных средств без должных показаний усугубляло ситуацию.

Исследователи делают вывод, что главной ошибкой стало отсутствие гибкого подхода к лечению.

Вместо индивидуальной терапии применялись шаблонные протоколы, что увеличило количество летальных исходов.

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