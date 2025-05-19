Во время пандемии COVID-19 многие смерти были вызваны не самим вирусом, а неправильным лечением

Особенно критикуется использование ИВЛ на ранних стадиях болезни, когда организм ещё мог справиться самостоятельно.
Вместо поддержки иммунитета пациентам назначали тяжелые процедуры, которые ослабляли организм и приводили к осложнениям.
Также отмечается, что массовое применение антибиотиков и гормональных средств без должных показаний усугубляло ситуацию.
Исследователи делают вывод, что главной ошибкой стало отсутствие гибкого подхода к лечению.
Вместо индивидуальной терапии применялись шаблонные протоколы, что увеличило количество летальных исходов.