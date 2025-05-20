Жители Румынии начали демонстративно резать паспорта после победы Дана на выборах

18:03 2025-05-20
Жители Румынии начали демонстративно резать паспорта после победы Дана на выборах

В социальных сетях появляются видеозаписи, на которых граждане демонстративно разрезают свои паспорта, высказывают протест против результатов голосования и выражают желание покинуть страну.

Некоторые из них призывают к радикальным действиям, обсуждают возможность получения политического убежища за рубежом, в том числе в России.

Звучат заявления о намерении сменить гражданство, а также пессимистические прогнозы относительно будущего Румынии.

— Прощай, Румыния, мы не смогли тебя спасти, — приводит RT слова одного из участников протестов.

18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, заручившись поддержкой 53,6% избирателей.

Его оппонент — лидер националистического движения «Альянс за объединение румын» Джордже Симион — получил 46,4% голосов.

В первом туре Дан набрал лишь 20%, что вызвало споры среди части электората.

Комментируя итоги голосования, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в Румынии прошли "по меньшей мере странно", отметив, что при отсутствии ярко выраженного фаворита победа досталась тому, кто остался.

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