Мужчина спас четырех детей из озера в США, но сам погиб

По информации источника, Мануэль Де Хесус Виллануэва Миранда увидел в воде двух своих детей и двух их друзей и прыгнул им на помощь в холодную воду.

Дети купались в озере, однако поднялся ветер и усилились волны.

Мужчине удалось вытащить детей на сушу, но он начал захлебываться сам, ему начали помогать окружающие посетители.

«Пострадавший вышел помочь детям, плавающим в бурных водах, и окружающие посетители парка увидели, как он ушел под воду, и бросились его вытаскивать», - говорится в пресс-релизе парка.

Спасти мужчину не удалось, представители парка заявили, что, скорее всего, он умер из-за шока от холодной воды.