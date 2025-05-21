Мужчина спас четырех детей из озера в США, но сам погиб

00:00 2025-05-21
Мужчина спас четырех детей из озера в США, но сам погиб

Причиной смерти 53-летнего героического мужчины из штата Колорадо, спасшего четырех детей из озера, мог стать шок от холодной воды.

По информации источника, Мануэль Де Хесус Виллануэва Миранда увидел в воде двух своих детей и двух их друзей и прыгнул им на помощь в холодную воду.

Дети купались в озере, однако поднялся ветер и усилились волны.

Мужчине удалось вытащить детей на сушу, но он начал захлебываться сам, ему начали помогать окружающие посетители.

«Пострадавший вышел помочь детям, плавающим в бурных водах, и окружающие посетители парка увидели, как он ушел под воду, и бросились его вытаскивать», - говорится в пресс-релизе парка.

Спасти мужчину не удалось, представители парка заявили, что, скорее всего, он умер из-за шока от холодной воды.

00:37
Лукашенко вспомнил, как канадский хоккеист Уэйн Гретцки приезжал в Минск
Лукашенко вспомнил, как канадский хоккеист Уэйн Гретцки приезжал в Минск «Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».
18:03
Жители Румынии начали демонстративно резать паспорта после победы Дана на выборах
Жители Румынии начали демонстративно резать паспорта после победы Дана на выборах В социальных сетях появляются видеозаписи, на которых граждане демонстративно разрезают свои паспорта, высказывают протест против результатов голосования и выражают желание покинуть страну.
18:08
Российские туристы назвали главные раздражители во время путешествий — высокие цены и плохая погода
Российские туристы назвали главные раздражители во время путешествий — высокие цены и плохая погода Также они пожаловались на несоответствие заявленным условиям размещения, плохое обслуживание, проблемы с транспортом и некачественную организацию экскурсий.
18:04
В Сириусе рухнувший эвкалипт сорвал балкон и заблокировал выход жильцам дома
В Сириусе рухнувший эвкалипт сорвал балкон и заблокировал выход жильцам дома Инцидент случился ночью во дворе по улице Казачьей, дерево преимущественно рухнуло на детскую площадку, но также замуровало жильцов дома.