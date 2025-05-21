Жене Байдена грозит уголовное дело за жестокое обращение с мужем

Данную вероятность допустил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл.

юрист соответствующий пост ставил в социальной сети Х.

Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность? – написал он.

Таким образом адвокат отреагировал на сообщение другого пользователя.

А тот заявил, что жена Байдена знала о проблемах со здоровьем супруга, но все равно желала, чтобы он сражался за президентский пост.

Несколько дней назад стало известно, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме.