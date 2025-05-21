Страны, где россияне чаще всего болеют и получают травмы

Наиболее травмоопасными странами, пользующимися популярностью у россиян, являются Египет, Турция и Таиланд. Именно оттуда чаще всего поступают страховые обращения.

Туристы рискуют не только получить травмы, но и заразиться различными заболеваниями.

В список особо опасных развлечений эксперты включили купание с акулами и подводные прогулки в батискафах.

Экстремальный отдых, безусловно, привлекателен, но требует повышенной осторожности.

Непал и горные перевалы также представляют серьезную угрозу для путешественников.

Стихийные бедствия, аварии и несчастные случаи в этих регионах - не редкость.