Страны, где россияне чаще всего болеют и получают травмы

Наиболее травмоопасными странами, пользующимися популярностью у россиян, являются Египет, Турция и Таиланд. Именно оттуда чаще всего поступают страховые обращения.
Туристы рискуют не только получить травмы, но и заразиться различными заболеваниями.
В список особо опасных развлечений эксперты включили купание с акулами и подводные прогулки в батискафах.
Экстремальный отдых, безусловно, привлекателен, но требует повышенной осторожности.
Непал и горные перевалы также представляют серьезную угрозу для путешественников.
Стихийные бедствия, аварии и несчастные случаи в этих регионах - не редкость.