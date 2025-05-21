Экс-голкипер сборной СССР и «Динамо» Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Федерация включила в топ-10 испанцев Икера Касильяса и Рикардо Самора, англичанина Гордона Бэнкса, чеха Петра Чеха, итальянца Дино Дзоффа и немцев Зеппа Майера и Оливера Кана.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что сейчас таких вратарей, как Яшин, больше нет.

«Лев Иванович показал свои возможности лучше всех и оставался на вершине. Никто не сумеет достичь или превзойти его. Для нас очень важно, что наш вратарь является лучшим в мире. Время идет, а он все остается лучшим», — отметил он.

Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954 по 1967 годы.

Пять раз он становился чемпионом СССР в составе московской команды.

Со сборной выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года.

Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим «Золотой мяч».

Великого игрока не стало 20 марта 1990 года, ему был 61 год.