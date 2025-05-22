Бывший советский военнослужащий приехал в Россию после 40 лет жизни в Афганистане

Мужчина самовольно оставил часть, попал в плен к душманам, а потом женился на местной девушке и остался в чужой стране.

В Афганистане Красноперов принял новое имя и религию, однако признался, что всегда хотел вернуться на Родину.

Уроженцу Кургана сейчас 60 лет, у него 6 детей и 2 внука. В Афганистане мужчина принял новое имя — Нурмомад.

Хотя он наладил жизнь и быт на чужбине, обзавёлся своим домом и работой, всегда мечтал снова побывать на Родине.

По словам Сергея, сейчас он — сотрудник государственного энергоснабжения Афганистана, работает механиком на дизельных генераторах.

В Кургане у него много родственников, в том числе мама и брат.

Сергей Красноперов признался, что хотел бы вернуться в Россию на постоянной основе, причем вместе со своей женой, детьми и внуками.