Маск заявил об уходе из политики и отказе тратить на нее свои деньги

10:34 2025-05-22
Маск заявил об уходе из политики и отказе тратить на нее свои деньги
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в политике он уже «сделал достаточно».

Об этом генеральный директор Tesla рассказал в ходе Катарского экономического форума.

«Если увижу в будущем причину для политических расходов, я это сделаю. Но в настоящее время для этого не вижу причин», — отметил бизнесмен.

Маск вложил более 290 миллионов долларов своих средств в выборы 2024-го года, чтобы поддержать Трампа и республиканцев.

Миллиардер зарекомендовал себя, как значимая политическая сила как внутри США и за рубежом.

Его деятельность на посту руководителя министерства DOGE вызвала критику, а также массовые погромы салонов Tesla.

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