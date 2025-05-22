Маск заявил об уходе из политики и отказе тратить на нее свои деньги

Об этом генеральный директор Tesla рассказал в ходе Катарского экономического форума.

«Если увижу в будущем причину для политических расходов, я это сделаю. Но в настоящее время для этого не вижу причин», — отметил бизнесмен.

Маск вложил более 290 миллионов долларов своих средств в выборы 2024-го года, чтобы поддержать Трампа и республиканцев.

Миллиардер зарекомендовал себя, как значимая политическая сила как внутри США и за рубежом.

Его деятельность на посту руководителя министерства DOGE вызвала критику, а также массовые погромы салонов Tesla.