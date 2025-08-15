Web-Holding: PR, Marketing, SEO, Виртуальный холдинг для развития бизнеса

Билли и Бенни МакКрари — самые тяжелые близнецы в мире, чей вес составлял 336 и 327 кг Несмотря на свой вес, братья прожили весьма активную, но короткую жизнь, они постоянно участвовали в различных шоу и были даже звездами рестлинга.