Web-Holding: PR, Marketing, SEO, Виртуальный холдинг для развития бизнеса

12:36 2025-08-15
Web-Holding: PR, Marketing, SEO, Виртуальный холдинг для развития бизнеса
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2cc226159c2887ddab7f0c9d93c0cc14_l-4936795-images-thumbs&n=13

Виртуальный Холдинг — это такой формат ведения бизнеса в интернет пространстве, при котором одна рекламная компания помогает другим.

Web-Holding - Структура которая объединяет множество рекламных компаний различных бизнесов под единым управлением, позволяя им сохранять полную собственную независимость, но при этом извлекать пользу из ресурсов других рекламных компаний входящих в холдинг.

10:34
Первый чернокожий водитель-женщина Мэри Уоллес
Первый чернокожий водитель-женщина Мэри Уоллес Мэри Уоллес, уроженка Чикаго, родившаяся в 1952 году, три года боролась за право пройти обучение в школе водителей автобусов Чикагского транспортного управления (CTA).
10:32
Бывший советский военнослужащий приехал в Россию после 40 лет жизни в Афганистане
Бывший советский военнослужащий приехал в Россию после 40 лет жизни в Афганистане Бывший военнослужащий СССР Сергей Красноперов спустя сорок лет вернулся в РФ из Афганистана, куда попал в годы войны.
15:09
Билли и Бенни МакКрари — самые тяжелые близнецы в мире, чей вес составлял 336 и 327 кг
Билли и Бенни МакКрари — самые тяжелые близнецы в мире, чей вес составлял 336 и 327 кг Несмотря на свой вес, братья прожили весьма активную, но короткую жизнь, они постоянно участвовали в различных шоу и были даже звездами рестлинга.
14:26
Экс-голкипер сборной СССР и «Динамо» Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)
Экс-голкипер сборной СССР и «Динамо» Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) На второй строчке расположился итальянец Джанлуиджи Буффон, третье место занял немец Мануэль Нойер.