Подобно своему персонажу Бродяге – дамскому угоднику, Чаплин тоже не был обделен вниманием женщин

Первой его женой была Милдред Харрис. Брак продлился всего несколько месяцев и закончился разводом с взаимными упреками.

Второй женой Чаплина была Лита Грей, которой на момент начала их отношений едва ли исполнилось 16 лет. Считается, что их роман стал одним из источников вдохновения для набоковской «Лолиты».

В третий раз Чарли Чаплин женился уже в 1930-х – на Поллет Годдар, которую снял в нескольких фильмах. Их брак тоже распался, и Поллет вышла замуж за писателя Ремарка.

Чертвертой его женой была Уна О’Нил, которая до этого состояла в отношениях с писателем Джеромом Сэллинджером. С ней Чаплин в последний раз стал отцом – на тот момент ему было 73 года, Уна была моложе его на 36 лет.

Характер Чаплина:

Актер имел мало общего со своими персонажами, особенно с Бродягой.

В отличие от рассеянного, немного нелепого добряка, Чаплин был строг, педантичен и крайне придирчив, мог устроить скандал из-за малейшего опоздания.

Свои фильмы он стремился довести до совершенства и не знал пощады в отношении актеров.

Например, съемки фильма «Золотая лихорадка», посвященного золотоискателям на Аляске, проходили в горах, в плохих погодных условиях.

Несмотря на это, Чаплин снимал десятки дублей, добиваясь идеального результата.

Другой пример: в фильме «Огни большого города» в роли слепой девушки-цветочницы Чаплин снял молодую Вирджинию Черилл.

Всего одну фразу («Цветы, сэр?») переснимали 342 раза! Позже он объяснял это тем, что актриса все время фальшивила.

Сама Черилл уверяла, что Чаплин просто невзлюбил ее.

О непростом характере Чарли можно судить и по его отношениям с женщинами. Четыре брака плюс неизменная симпатия к девушкам, значительно моложе его, заслужили ему скверную репутацию.

К тому же в отношениях он был ревнив и вспыльчив, не терпел даже намека на флирт избранницы с другими.

При этом сам он не был образцом верности: он изменял и даже один раз устроил оргию для режиссера Луиса Бунюэля, приехавшего в США.

Со своим Бродягой, впрочем, актер все-таки имел кое-что общее.

Современники отмечали, что Чарли Чаплин был достаточно небрежен в одежде и не слишком чистоплотен.

Это объясняется тем, что он был предельно сосредоточен на своей работе.

Уйдя в нее с головой, он забывал о таких жизненных мелочах, как необходимость сменить одежду или помыться.

Карьера Чарли в качестве актера и режиссера продолжилась и вне амплуа Бродяги. Однако одновременно начались его преследования.

На волне маккартизма его обвиняли в сочувствии коммунистической идеологии.

ФБР собрало на него досье с целью выдворить его из Штатов.

Другим поводом для неприятностей стал фильм «Великий диктатор».

Поскольку во время съемок США сохраняли нейтралитет в отношении Германии, Чаплина пытались убедить отказаться от проката.

Однако режиссер пошел до конца: среди его друзей и коллег были евреи, от которых он узнавал о событиях в Германии.

И он желал с помощью своего фильма высмеять Гитлера и показать неравнодушие к ситуации в Европе.

К моменту выхода картины Гитлер напал на СССР, и давление прекратилось.

Однако под действием нацистской пропаганды начали изучать национальную принадлежность Чаплина, пытаясь доказать, что он еврей.

В 1952 г. Чаплин ненадолго уехал из США, но в обратном въезде ему было отказано.

Актер поселился в Швейцарии, где и оставался до самой смерти в 1977 г.

Ему было 88 лет, и до конца жизни он был верен киноискусству.