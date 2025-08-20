Житель Анкориджа до сих пор не может поверить в то, что Владимир Путин подарил ему новый мотоцикл «Урал»

В интервью местным СМИ он рассказал, как узнал о презенте и почему его так удивил звонок из российского посольства.

По словам бывшего пожарного инспектора, эта история началась менее чем за неделю до визита Путина на саммит Россия-США на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске.

Он поехал по делам на мотоцикле «Урал», купленном у соседа несколько лет назад, и в центре Анкориджа встретил репортёров с телеканала «Россия 1».

«На перекрёстке меня остановили двое мужчин. Они представились российскими журналистами и поинтересовались, откуда у меня такой мотоцикл.

Они были очень вежливы, мы разговорились. Я рассказал, как несколько лет назад купил этот мотоцикл, что мне в нём нравится и тяжело ли его ремонтировать.

А 15 августа мне позвонили из российского посольства и сказали:

«Вам подарок, он находится на военной базе. Мы придумаем, как его передать вам».

Всё это было очень неожиданно и странно. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш.

Я не могу отремонтировать старый мотоцикл, и поэтому президент России подарил мне новый?

Так не бывает. Я не сделал ничего выдающегося, у меня нет знакомых и друзей в посольстве.

С чего вдруг мне должны дарить мотоцикл?

Я просто не мог поверить и до сих пор не могу это до конца осознать»,

— рассказал Уоррен в интервью Anchorage Daily News.

Подарок от президента России мотолюбителю с Аляски передали утром в субботу, 16 августа, на следующий день после саммита.

Оказалось, что мотоцикл был доставлен самолётом, на котором Путин прилетал на переговоры.

Вручение в окружении дипломатов и нескольких журналистов из России прошло на парковке отеля «Лейкфронт» в Спенарде, районе Анкориджа.

Подарок Уоррен увёз домой на прицепе, так как сесть за руль нового «Урала» сможет только после его оформления в собственность.

Изготовлен «Урал Гирап» (GearUp) был по спецзаказу, причём в самые кратчайшие сроки.

Со слов Уоррена, в документации в графе «дата выпуска» значится 12 августа.

«Отличный мотоцикл. Что я буду делать со старым? Наверное, продам»,

— сказал гражданин Аляски.

Аналогичную модель Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) в 2012 году изготовил по заказу голливудского актера Брэда Питта, который имеет большую коллекцию редких мотоциклов со всего мира.

Подаренный мотоцикл оснащён инжекторным 750-кубовым мотором и тормозами итальянской марки Brembo.

Работает на бензине экологического стандарта Евро-5, имеет подключаемый привод на колесо коляски и отличается высокой проходимостью.

«По факту модель такая же как и у Брэда Питта»,

— рассказал топ-менеджер.

18 августа стало известно, что во время визита на саммит в США президент России подарил новый мотоцикл местному жителю Марку Уоррену, который пожаловался на сложности с ремонтом своего «Урала» из-за нехватки запчастей в связи с антироссийскими санкциями.