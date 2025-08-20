В Тольятти мужчина поджег дом бывшей супруги, который достался ей после раздела имущества в ходе развода

После того как пожарные ликвидировали возгорание, место ЧП осмотрели следователи и пришли к выводу, что это поджог.

Горожанка сразу заподозрила в случившемся экс-супруга, с которым у нее были конфликты из-за раздела имущества.

Полицейские задержали мужчину 1974 года рождения.

Во время допроса он признался в поджоге и объяснил свои действия тем, что был возмущен решением суда об определении дома в собственность бывшей жены.

Потерпевшая оценила сумму ущерба в 1 млн рублей.

Возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»