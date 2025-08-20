МВД России рассказало о первом случае хищения денег мошенниками с использованием мессенджера Max

О первом случае хищения через Max стало известно 14 августа. Потерпевшая лишилась денег после того, как ей позвонили неизвестные, представившиеся «сотрудниками различных государственных органов».

Женщина «выполнила указания» звонивших, подчеркнули в МВД.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность гражданина, который исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Он был задержан оперативниками при участии сотрудников Росгвардии», — рассказала Ирина Волк.

Глава Минцифры Максут Шадаев 7 августа заявил, что Max согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг».

Он отметил, что все нужные разрешения получены, проводится техническая реализация и тестирование.