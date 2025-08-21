Британка Этель Катерхэм, признанная самым пожилым человеком на планете, отмечает своё 116-летие

17:33 2025-08-21
Британка Этель Катерхэм, признанная самым пожилым человеком на планете, отмечает своё 116-летие
https://f.radiomir.by/radiomir/images/b5b803d4-9e38-4b06-bcc9-b104df5f6afe.png

Женщина проживает в доме престарелых в графстве Суррей и в настоящее время предпочитает не общаться с прессой.

Родственники рассказали, что Этель планирует провести день рождения в кругу семьи, наслаждаясь праздником в комфортном для себя ритме.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в Хэмпшире. Статус старейшего жителя Земли она получила после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, скончавшейся в апреле в возрасте 116 лет и 326 дней.

В 18 лет Этель переехала в Индию, где работала няней, а позже сопровождала мужа-военного в Гонконг и Гибралтар.

Именно в Азии она открыла для себя любовь к детям и основала детский сад. Вернувшись в Великобританию, она стала матерью двух дочерей.

Катерхэм пережила своего супруга Нормана, умершего в 1976 году, а также обеих дочерей – Джем и Энн, ушедших из жизни в начале 2000-х и в 2020 году.

В 2020 году, в возрасте 110 лет, она успешно перенесла коронавирусную инфекцию, став одной из самых возрастных пациенток, победивших болезнь.

В интервью Salisbury Journal, опубликованном в мае, Этель поделилась секретом долголетия: «говорить «да» на каждую новую возможность, потому что ты не знаешь, к чему это может привести».

«Позитивно относитесь к вещам и пробуйте все, но с умеренностью»,

– посоветовала британка.

По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая скончалась в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

