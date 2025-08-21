В пермских пабликах периодически появляются фотографии счастливых рыбаков с огромными рыбами

Это фото — фейк, но в Прикамье водятся большие сомы до 70 килограмм.

Сомы могут достигать внушительных размеров и именно они встречаются на большинстве фото пермяков в Сети. Сейчас это самая крупная рыба, которая водится в Прикамье.

Примерно в 90-е годы сом, водившийся в крупном притоке Камы на Южном Урале — в реке Белой, начал возвращаться в Прикамье.

Сначала он появился в Воткинском водохранилище, а затем и в Камском.

— За эти 30 лет, за которые сом поднимался в Каму, уже сформировались крупные особи, которые могут достигать длины 1,5−2 метра и массы 70 килограмм.

Данные о поимке более крупных особей не встречались.