В пермских пабликах периодически появляются фотографии счастливых рыбаков с огромными рыбами

17:42 2025-08-21
В пермских пабликах периодически появляются фотографии счастливых рыбаков с огромными рыбами
https://n1s1.hsmedia.ru/a0/e0/d8/a0e0d883c6c655d5372b0c807516b0d4/656x402_1_ae749686886016ff8dd195d722a577e3@759x465_0xo9erNwH6_5695796065395119461.jpg.webp

«Пермяк выловил сома длиной более двух метров и весом 70 килограммов», — пишут авторы фото.

Это фото — фейк, но в Прикамье водятся большие сомы до 70 килограмм.

Сомы могут достигать внушительных размеров и именно они встречаются на большинстве фото пермяков в Сети. Сейчас это самая крупная рыба, которая водится в Прикамье.

Примерно в 90-е годы сом, водившийся в крупном притоке Камы на Южном Урале — в реке Белой, начал возвращаться в Прикамье.

Сначала он появился в Воткинском водохранилище, а затем и в Камском.

— За эти 30 лет, за которые сом поднимался в Каму, уже сформировались крупные особи, которые могут достигать длины 1,5−2 метра и массы 70 килограмм.

Данные о поимке более крупных особей не встречались.

