Розжиг костра в Кировском районе Ленобласти закончился для подростка гибелью

Трое мальчиков развели костер в лесу возле садоводства «Дружба».

Старшему из них 13 лет, а двое других — 11-летние ученики школы Кировского района Ленинградской области.

Через полчаса после разведения костра в земле сдетонировал взрывной предмет.

По предварительным данным, это были остатки минометной мины времен Великой Отечественной войны. Четвероклассник получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Мальчик скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Двое других детей не пострадали, следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия нашли части минометных мин.

Погибший ребенок рос в полной семье и не состоял на учете.

В рамках проверки специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также оценят условия жизни и воспитания несовершеннолетних участников происшествия.

При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.