Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году

Запечатлен момент, когда самолет, заходя на посадку, из-за мощного ветра отклонился от курса и врезался в грузовик возле взлетно-посадочной полосы.

На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии Это племя известно своими необычными традициями, одной из которых является ежегодная церемония Каэль.
Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles The Beatles, играющую для восемнадцати посетителей клуба. Мировая слава к ним придет спустя полтора года.