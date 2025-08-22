Новые Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году 14:43 2025-08-22 https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6891dfced983046ef8970954_6891e107b76a9a6974f29fe8/scale_1200 Запечатлен момент, когда самолет, заходя на посадку, из-за мощного ветра отклонился от курса и врезался в грузовик возле взлетно-посадочной полосы. Поделиться: Viber WhatsApp Telegram 14:58 На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии Это племя известно своими необычными традициями, одной из которых является ежегодная церемония Каэль. 14:45 Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles The Beatles, играющую для восемнадцати посетителей клуба. Мировая слава к ним придет спустя полтора года.