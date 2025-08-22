Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles

14:45 2025-08-22
Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6891dfced983046ef8970954_6891e0e054c99c50d2cb389d/scale_1200

The Beatles, играющую для восемнадцати посетителей клуба. Мировая слава к ним придет спустя полтора года.

14:58
На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии
На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии Это племя известно своими необычными традициями, одной из которых является ежегодная церемония Каэль.
14:43
Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году
Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году Запечатлен момент, когда самолет, заходя на посадку, из-за мощного ветра отклонился от курса и врезался в грузовик возле взлетно-посадочной полосы.